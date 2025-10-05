Ottima affluenza a Roppolo per l'8° "Beeropu", la tradizionale festa della birra in stile bavarese FOTO

Ottima affluenza a Roppolo per l'ottava edizione del "Beeropu", la tradizionale festa della birra in stile bavarese, in programma nei giorni della festa patronale della Madonna del Rosario.

L'evento, realizzato dalla Pro Loco, ha preso il via venerdì 3 ottobre con l'apertura dello stand gastronomico, dove si è potuto gustare le deliziose specialità bavaresi, con la musica a fare da colonna sonora. Inoltre, come ogni anno, il vero punto di forza del "Beeropu" è la cucina. Il menù ha proposto, infatti, diversi piatti adatti a tutti i gusti accompagnati da boccali di birra.

Per gli organizzatori la manifestazione è andata oltre le più rosee aspettative e ha visto la presenza di famiglie e numerosi gruppi provenienti da ogni angolo del Biellese e dal vicino Canavese. "Beeropu" si conferma quindi un punto di riferimento tra le sagre autunnali del Biellese.

La chiusura dei festeggiamenti, prevista per oggi, domenica 5 ottobre, sarà dedicata alla tradizione, con la santa messa, un pranzo con specialità della tradizione piemontese e la processione.

Durante tutta la durata della festa sarà inoltre aperto il banco di beneficenza allestito dal Comitato Mamme di Roppolo nella sede. Si potranno vincere ricchi premi e tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione per eventi dedicati ai meno giovani del paese.