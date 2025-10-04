 / CRONACA

CRONACA | 04 ottobre 2025, 15:53

Biella, 22enne trovato senza vita in un appartamento

Sono intervenuti i Carabinieri

Biella, 22enne trovato senza vita in un appartamento, foto archivio

Tragedia nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre a Biella, in via Cottolengo, dove un giovane di origini bengalesi è stato colto da un malore risultato purtroppo fatale.

L’allarme è stato lanciato da un conoscente della vittima che ha trovato il giovane senza vita nel proprio appartamento.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e delle forze dell’ordine, per il ventiduenne residente a Biella in via Cottolengo non c’è stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. La salma è stata affidata al Comune di Biella, poiché al momento non risultano familiari reperibili del giovane.

s.zo.

