Biella, 22enne trovato senza vita in un appartamento

Tragedia nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre a Biella, in via Cottolengo, dove un giovane di origini bengalesi è stato colto da un malore risultato purtroppo fatale.
L’allarme è stato lanciato da un conoscente della vittima che ha trovato il giovane senza vita nel proprio appartamento.
Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e delle forze dell’ordine, per il ventiduenne residente a Biella in via Cottolengo non c’è stato nulla da fare.
Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. La salma è stata affidata al Comune di Biella, poiché al momento non risultano familiari reperibili del giovane.