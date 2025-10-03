Cantiere di lavoro Valle Elvo: aperte le selezioni per disoccupati

L’Unione Montana Valle Elvo ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’avviamento di lavoratori disoccupati nei cantieri di lavoro per opere e servizi di pubblica utilità nelle aree montane. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Piemonte e dall’Unione Europea.

Posti disponibili e durata

Il cantiere prevede l’impiego di 7 operai disoccupati, iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Biella. La durata complessiva sarà di 260 giornate lavorative, con un impegno di 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.

A ciascun lavoratore spetterà una indennità giornaliera lorda di 29,42 euro, con oneri previdenziali e assicurativi a carico degli enti aderenti.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto principalmente ai residenti nei Comuni dell’Unione Montana Valle Elvo e limitrofi, con priorità per i disoccupati che presentano particolari condizioni di svantaggio:

- età pari o superiore ai 45 anni con basso livello di istruzione;

- appartenenza a nuclei familiari in stato di bisogno certificato dai Servizi Sociali;

- beneficiari di assistenza territoriale;

- persone non percettrici di ammortizzatori sociali;

- soggetti non inseriti in altri cantieri o misure regionali simili;

- lavoratori in procinto di maturare il requisito pensionistico nei 36 mesi successivi.

Requisiti e incompatibilità

Possono partecipare tutti i disoccupati, compresi coloro che svolgono attività lavorative saltuarie con redditi bassi. Non è invece consentito cumulare l’indennità del cantiere con altre forme di sostegno al reddito come NASpI o DIS-COLL.

I percettori di Reddito di Cittadinanza possono essere inseriti, ma con segnalazione all’INPS per eventuali rideterminazioni dell’importo.

Modalità di presentazione

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito dell’Unione Montana Valle Elvo e presentate entro le ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025, a mano presso la sede di Graglia (via Camburzano 10) o via PEC all’indirizzo cmve@pec.it.

Alla domanda vanno allegati:

- copia di un documento di identità valido;

- certificazione ISEE aggiornata;

- fotocopia del codice fiscale;

- eventuale relazione dei Servizi sociali se si è seguiti dagli stessi.

Criteri di selezione

La graduatoria sarà formata attribuendo punteggi in base a:

- residenza (fino a 5 punti per i residenti nel Comune del cantiere);

- titolo di studio (da 3 punti per assenza di titoli a 0 per diplomi e lauree);

- carichi familiari (fino a 4 punti per oltre 3 familiari a carico);

- certificazione dei Servizi socio-assistenziali (2 punti);

- valore ISEE (da 3 punti per ISEE fino a 8.200 euro a 0 per oltre 16.801 euro).

A parità di punteggio, avrà priorità chi è iscritto da più tempo al Centro per l’Impiego.

Il cantiere sarà avviato solo dopo la raccolta degli impegni da parte di tutti i Comuni aderenti. L’Unione Montana comunicherà successivamente la data ufficiale di inizio ai candidati selezionati.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Unione Montana Valle Elvo: tel. 015 63788, mail info@cmve.it, sito web www.umve.it.