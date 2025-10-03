A Valdilana una passeggiata guidata per la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno

Il comune di Valdilana ospiterà una delle tappe della rassegna di incontri e attività promosse in occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, organizzata da ASL Biella, Consorzio IRIS, Il Patio – Centro Famiglie IRIS, Cooperativa Tantintenti, Cissabo e dai Pediatri di Libera Scelta.
L'evento sarà domani, 4 ottobre, al Santuario della Brughiera. Il programma della giornata prevede alle 9.45 il ritrovo con partenza della passeggiata guidata, con approfondimenti su l'avvio dell’allattamento, l'alimentazione complementare e la merenda sana. La giornata si concluderà alle 11.50 con un aperitivo sano. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno presso il salone del Santuario.
“Un’occasione per camminare insieme, scoprire informazioni preziose sull’allattamento e condividere momenti di comunità in un contesto naturale unico” riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social.