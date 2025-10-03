A Tollegno si accendono i termosifoni

Il Comune di Tollegno rientra nella zona climatica “E” e da oggi 3 ottobre il sindaco Lele Ghisio ha firmato l'ordinanza di accensione del riscaldamento con alcuni limiti.
Chi vorrà potrà accendere per un massimo di 7 (sette) ore giornaliere, frazionate in due o più periodi, tenendo conto delle particolari situazioni di rigidità climatica, a partire da oggi al giorno 14 ottobre 2025 (giorni dodici).
Il sindaco INVITA però la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74.