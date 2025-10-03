Salvataggio fluviale, i Vigili del Fuoco di Biella si addestrano sulle acque del fiume Po FOTO

Si è concluso oggi a Casale Monferrato un importante ciclo di addestramento nautico per i Vigili del Fuoco dei comandi provinciali di Vercelli e Biella. L'esercitazione, svoltasi nelle acque del fiume Po, è stata fondamentale per affinare le tecniche di soccorso e salvataggio in ambiente fluviale.





Durante le intense sessioni, gli operatori hanno simulato diverse situazioni di emergenza, concentrandosi sull'uso di gommoni da soccorso, il recupero di persone in difficoltà e la gestione di manovre complesse in presenza di corrente. L'obiettivo era mettere alla prova la prontezza operativa e migliorare la coordinazione tra le squadre, elementi cruciali per interventi rapidi ed efficaci.



Il Po ha offerto un banco di prova ideale per l'addestramento, grazie alle sue dinamiche imprevedibili che richiedono una profonda conoscenza del territorio e una perfetta padronanza delle attrezzature specialistiche.



I Comandi provinciali di Vercelli e Biella hanno espresso grande soddisfazione per l'esito delle esercitazioni, ribadendo l'importanza della formazione continua per garantire la massima professionalità e sicurezza nelle operazioni di salvataggio. L'addestramento nautico rappresenta una componente essenziale della preparazione dei Vigili del Fuoco, pronti a rispondere a qualsiasi emergenza che coinvolga i corsi d'acqua del loro territorio.