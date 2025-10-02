Dal Santuario del Mazzucco all'Alpe Carcheggio, oltre 50 persone alla camminata dell'Auser Cossato

Ancora una volta le camminate dell'Auser Cossato hanno registrato un'ottima affluenza. Gli eventi del mese di settembre hanno richiamato, infatti, un gran numero di partecipanti.

Grandi numeri anche martedì scorso, con la presenza di oltre 50 camminatori che si sono ritrovati a Camandona, al Santuario del Mazzucco, per una bellissima escursione tra boschi fino all' Alpe Carcheggio. Da qui, con un altro bel sentiero, sempre in mezzo alla vegetazione, la comitiva ha raggiunto frazione Faletti per poi far ritorno al Santuario. Una bella giornata all'insegna del benessere fisico e della convivialità.