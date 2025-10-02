 / Running e Trail

Running e Trail | 02 ottobre 2025, 12:00

Anche IronBiella al Triathlon di Cervia FOTO

ironbiella gare

Anche IronBiella al Triathlon di Cervia FOTO

Oltre 4000 atleti coinvolti, 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici su circuito cittadino, 5 km di corsa su lungomare, sviluppati su 2 giri da 2,5 km.

Un weekend di fine settembre all'insegna del Triathlon in quel di Cervia. Ironbiella sempre presente sopratutto per un appuntamento come i Campionati Italiani di Categoria. Diversi gli atleti a rappresentare i colori biellesi nelle diverse categorie di età. Tutti gli atleti hanno condotto un'ottima gara, da sottolineare il piazzamento a podio di due atlete come Fogarolli e Paglia. 

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore