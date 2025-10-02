Anche IronBiella al Triathlon di Cervia FOTO

Oltre 4000 atleti coinvolti, 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici su circuito cittadino, 5 km di corsa su lungomare, sviluppati su 2 giri da 2,5 km.
Un weekend di fine settembre all'insegna del Triathlon in quel di Cervia. Ironbiella sempre presente sopratutto per un appuntamento come i Campionati Italiani di Categoria. Diversi gli atleti a rappresentare i colori biellesi nelle diverse categorie di età. Tutti gli atleti hanno condotto un'ottima gara, da sottolineare il piazzamento a podio di due atlete come Fogarolli e Paglia.