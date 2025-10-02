Candelo, poesia e benessere: gli appuntamenti gratuiti di Culturalmente

L’associazione Culturalmente – Associazione Culturale Biellese ETS arricchisce l’autunno di Candelo con un doppio filone di eventi, tra poesia e discipline olistiche.

Nei giorni scorsi, nella Sala Affreschi del Centro Culturale “Le Rosminiane”, i poeti Riccardo Tucci (Dialoghi persiani, alla ricerca di sohbat) e Daniela Mortillaro (2/7 … E la luna) hanno presentato i loro volumi, accompagnati da fotografie e dipinti ispirati ai testi. Un incontro che ha unito letteratura e arti visive, molto apprezzato dal pubblico, e che verrà riproposto nella sede di Culturalmente al Ricetto di Candelo – Prima Rua.

Il calendario prosegue con due appuntamenti dedicati al benessere:

Sabato 4 ottobre (ore 15-16.30) incontro di Floriterapia di Bach, per scoprire l’ascolto di sé attraverso le vibrazioni dei fiori.

Sabato 25 ottobre (ore 15-16.30) conferenza di Iridologia, dal titolo “Gli occhi specchio dell’anima e non solo”.

Entrambi gli eventi si terranno al Ricetto di Candelo, con ingresso libero su prenotazione al numero 334 5772743.