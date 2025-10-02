Calcio femminile, prima trasferta della stagione per l'ACF Biellese

Dopo una buona partenza, l'ACF Biellese affronterà la seconda giornata di campionato con la prima trasferta in terra cuneese, a Saluzzo, contro la Musiello AC, compagine che ha vinto al debutto con un ampio margine.

“Sarà senz'altro un test impegnativo per le nostre ragazze, alcune recuperate da infortuni – si legge nella nota della società - In settimana le ragazze hanno lavorato molto bene e si arriva molto fiduciosi alla gara. La mentalità della squadra migliora allenamento dopo allenamento, segno di un atteggiamento molto propositivo per cercare sempre di creare gioco e di fare goal”.