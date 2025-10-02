 / Calcio

Calcio | 02 ottobre 2025, 19:30

Calcio femminile, prima trasferta della stagione per l'ACF Biellese

calcio biellese

Calcio femminile, prima trasferta della stagione per l'ACF Biellese

Dopo una buona partenza, l'ACF Biellese affronterà la seconda giornata di campionato con la prima trasferta in terra cuneese, a Saluzzo, contro la Musiello AC, compagine che ha vinto al debutto con un ampio margine.

“Sarà senz'altro un test impegnativo per le nostre ragazze, alcune recuperate da infortuni – si legge nella nota della società -  In settimana le ragazze hanno lavorato molto bene e si arriva molto fiduciosi alla gara. La mentalità della squadra migliora allenamento dopo allenamento, segno di un  atteggiamento molto propositivo per cercare sempre di creare gioco e di fare goal”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore