Mezzana, il sindaco risponde alla minoranza sul verde dimenticato: “Facciamo chiarezza” FOTO

“A fronte dell’interpellanza e dell’interrogazione rivolte a questa amministrazione dalla minoranza consiliare di Mezzana Mortigliengo e pubblicate sul vostro giornale, condivido le risposte formulate ed emerse nel consiglio comunale del 25 settembre scorso.

Il Comune si occupa come di consueto del taglio della vegetazione lungo le strade comunali; in particolare, proprio per una maggiore attenzione a queste azioni, per la prima volta, nella stagione invernale 2023/24 e 2024/25 si è provveduto ad effettuare un passaggio eccezionale con una macchina dotata di lame sfrondatrici per tagliare i rami delle alberature che si protendevano sulla rete viaria. È da sempre obiettivo di questa amministrazione prestare attenzione al mantenimento delle strade comunali e della viabilità.

Eventuali ordinanze nei confronti dei proprietari dei fondi, alla luce della normativa vigente e ad una attenta analisi della situazione odierna non ci risultano di immediata necessità. Si prevede a breve di invitare i proprietari alla cura delle loro proprietà lungo le strade comunali. Segnalazioni di residenti o passanti circa situazioni di degrado diffuso e rischi connessi alla presenza di piante instabili, così come evidenziati dalla minoranza, non sono mai pervenute direttamente a questa amministrazione.

Di seguito, il capogruppo di minoranza, che ha già rivestito l’incarico di assessore, ha convenuto con l’amministrazione che l’area circostante la Casa di Riposo è di competenza dell’Ente gestore della struttura e che non è possibile la manutenzione della stessa da parte del Comune; ciò comporterebbe un illecito secondo la normativa vigente. La modalità di consegna e installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati è già stata oggetto di discussione in un altro consiglio, non ravvisiamo la necessità di intraprendere azioni nei confronti della società che si occupa della raccolta dei rifiuti.

La capillare azione di informazione portata avanti dall’amministrazione comunale a mezzo di avvisi pubblici per la popolazione, affissi anche sui nuovi cassonetti ed allegati alle bollette della raccolta rifiuti, rimanda a situazioni di rifiuti depositati in modo sbagliato e indecoroso quale frutto di semplice mancanza di senso civico e di educazione. A breve verranno installate fototrappole per rilevare e sanzionare modalità di conferimento o abbandoni di rifiuti sul territorio”.