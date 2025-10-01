Un percorso ciclabile tra Pralungo e Tollegno nel segno della mobilità sostenibile e del cicloturismo

Tollegno e Pralungo guardano con interesse alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Come riportato sui canali social istituzionali dei comuni, entrambe le amministrazioni hanno ottenuto un importante finanziamento nazionale con il bando “Bici in Comune”.

Tra gli obiettivi del progetto “Dalla città ai pascoli” c'è la realizzazione di un percorso ciclabile ad anello di circa 15 chilometri, con 340 metri di dislivello, che collegherà le aree urbane e storiche assieme ai paesaggi montani dei due paesi, oltre a promuovere l’uso quotidiano della bicicletta. Inoltre, il piano vuole innanzitutto valorizzare il territorio sotto il profilo ambientale e paesaggistico, coinvolgere le scuole con attività didattiche e organizzare eventi sportivi e culturali rivolti a tutte le fasce d'età della popolazione. Sarà realizzata una segnaletica dedicata lungo il percorso, con aree di sosta attrezzate per i ciclisti, stazioni di assistenza, colonnine per il gonfiaggio e riparazione con giornate dedicate all’uso di questo mezzo.

Tollegno sarà il comune capofila del progetto che ha ottenuto circa 30mila euro di contributi; inoltre, il bando prevede anche un cofinanziamento del 20% da parte dei due paesi. Visibilmente soddisfatto il vicesindaco e assessore alla Promozione Territoriale e Mobilità Sostenibile Andrea Mantovani, cicloviaggiatore per passione e ideatore del piano: “È sicuramente un'ottima opportunità per dare visibilità alle nostre realtà montane che non hanno nulla da invidiare ad altre parti d'Italia e d'Europa. Aree del mondo che hanno fatto del cicloturismo la leva principale per l'uso e lo sviluppo diffuso della bicicletta nella quotidianità. L'idea sarebbe di far partire il percorso dal viale alberato al rione Filatura. Inoltre, è tangente alla Ciclovia Pedemontana Alpina Trieste-Savona ed è un importante punto di passaggio per la conca di Oropa, la Valle Cervo e, da lì, per l'Oasi Zegna. Ulteriori dettagli saranno forniti prossimamente”.

Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco Raffaella Molino: “Pralungo ha già stanziato 3mila euro nell'ultimo consiglio comunale. Crediamo molto in questa idea anche per i benefici attesi in termini di sport e salute all’aria aperta. Inoltre, il territorio sarà più attrattivo per il turismo slow e il cicloturismo e offrirà più sicurezza e fruibilità dei percorsi ciclabili unita ad una crescita culturale ed educativa legata al rispetto dell’ambiente. Un ringraziamento al comune di Tollegno, capofila del progetto, per averci coinvolti. Sarà sicuramente l'inizio di una proficua collaborazione tra le nostre due realtà”.