Biella sempre più “blindata”, in arrivo le ultime telecamere. Moscarola: “Videosorveglianza utile contro i reati”

“Siamo alle battute finali. Tra pochi mesi si concluderà l'ultima fase dell'opera di posa delle nuove telecamere a Biella”. A darne l'annuncio l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sul “pacchetto sicurezza” che ha l'obiettivo di incrementare il sistema di videosorveglianza sull'intero territorio comunale. “In questo momento – sottolinea - è in fase di ultimazione la collocazione di questi dispositivi nel quartiere di Chiavazza: nello specifico via Coda, strada Regione Croce e via Coppa. L'intervento si concluderà nei tempi previsti, è questione di poche settimane”.

Poi sarà il turno della gran parte dei rioni del capoluogo di provincia: in particolare Oremo, Barazzetto e Vandorno. “A cui si aggiungerà la zona del Bottalino per meglio monitorare gli accessi e le uscite nella Valle d'Oropa e la via per Pollone – sottolinea Moscarola – In queste aree saranno poste 10 telecamere: oltre a quelle ambientali, ci saranno un paio dotate di sistema 'Targa System', utilizzate per l'identificazione dei veicoli e la rivelazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione o revisione. Inoltre, permettono di sapere se un mezzo è stato rubato o segnalato dalla forze dell'ordine. È un ottimo deterrente per la prevenzione dei reati criminali”.

Dal via libera del piano sicurezza, avvenuto due anni, fino all'ultima fase di questi mesi, sono 140 le telecamere (di contesto e Targa System) montate su tutto il comune di Biella per un totale di spesa di poco superiore al milione e sette di fondi comunali. In un biennio, tali dispositivi sono stati equamente distribuiti coprendo i principali varchi di entrata e uscita della città, oltre alle aree centrali e ai viadotti più utilizzati dalle auto.

“Come più volte dichiarato, l'obiettivo di questa iniziativa è garantire una maggior sicurezza ai cittadini e il riscontro è stato positivo – evidenzia Moscarola - Grazie a questi strumenti, la percezione della sicurezza è aumentata, così come le azioni di prevenzione dei reati con la rapida identificazione dei presunti responsabili. Diversi, infatti, gli atti illeciti scovati grazie anche all'ausilio dei sistemi di videosorveglianza. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'impegno delle ultime due amministrazioni comunali a guida Corradino e Olivero”.