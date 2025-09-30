Valle San Nicolao, anche quest'anno riprendono le attività di assistenza del Gruppo di Volontariato

Anche quest’anno il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV ha ripreso l’attività di assistenza e accompagnamento ai bambini delle scuole del paese sullo scuolabus, un servizio che l’associazione svolge in convenzione con il Comune da 18 anni. Per questa attività sono impiegati, a rotazione, 12 tra volontarie e volontari che, al mattino e al pomeriggio, accolgono i bambini sul pullmino e li accompagnano a scuola per poi riportarli a casa al termine delle lezioni.

“Il servizio che è reso possibile dalla disponibilità e dall’impegno di Grazia, Maria, Marilena, Giancarlo, Paola, Sergio, Anna, Isa, Teresa, Simona, Fiorella e Valentina che per tutto l’anno scolastico, svolgeranno gratuitamente questa importante attività di volontariato a favore dei bambini, della scuola e del paese – sottolinea il presidente Fabrizio Sartore - Questa attività di accompagnamento sullo scuolabus si affianca agli altri numerosi impegni del nostro gruppo: dalla consegna quotidiana dei pasti a domicilio ai trasporti, dalle attività di animazione e ritrovo settimanale agli accompagnamenti per esami e visite, dai sostegni economici alle persone in difficoltà agli aiuti nelle incombenze quotidiane per tutte le situazioni di bisogno e di fragilità. Chi fosse interessato alle nostre attività o volesse offrire la propria disponibilità per i vari servizi di volontariato può contattare il numero telefonico 348.1460663 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontariatovalle@gmail.com o tramite i singoli volontari. Ogni nuova risorsa e ogni contributo sono preziosi e permettono di operare meglio e più efficacemente nel rispondere alle esigenze e ai bisogni del nostro paese e della gente che abita e vive questo territorio”.

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV nel ripercorrere i vari servizi offerti e la necessità di una collaborazione attiva, vuole anche ricordare un volontario recentemente scomparso, Lauro Brasolin che per molti anni è stato impegnato in numerose attività, con grande disponibilità e generosità, dimostrando sempre un grande spirito di solidarietà e di umanità. “Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute ne avevamo impedito la continuazione dell’impegno come volontario, ma la sua vicinanza non è mai venuta meno – evidenzia Sartore - Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV lo ricorda con grande affetto anche per tutto quello che ha fatto con la nostra associazione e per questa comunità”.