Valle San Nicolao, anche quest'anno riprendono le attività di assistenza del Gruppo di Volontariato

30 settembre 2025

Anche quest’anno il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV ha ripreso l’attività di assistenza e accompagnamento ai bambini delle scuole del paese sullo scuolabus, un servizio che l’associazione svolge in convenzione con il Comune da 18 anni. Per questa attività sono impiegati, a rotazione, 12 tra volontarie e volontari che, al mattino e al pomeriggio, accolgono i bambini sul pullmino e li accompagnano a scuola per poi riportarli a casa al termine delle lezioni.

“Il servizio che è reso possibile dalla disponibilità e dall’impegno di Grazia, Maria, Marilena, Giancarlo, Paola, Sergio, Anna, Isa, Teresa, Simona, Fiorella e Valentina che per tutto l’anno scolastico, svolgeranno gratuitamente questa importante attività di volontariato a favore dei bambini, della scuola e del paese – sottolinea il presidente Fabrizio Sartore - Questa attività di accompagnamento sullo scuolabus si affianca agli altri numerosi impegni del nostro gruppo: dalla consegna quotidiana dei pasti a domicilio ai trasporti, dalle attività di animazione e ritrovo settimanale agli accompagnamenti per esami e visite, dai sostegni economici alle persone in difficoltà agli aiuti nelle incombenze quotidiane per tutte le situazioni di bisogno e di fragilità. Chi fosse interessato alle nostre attività o volesse offrire la propria disponibilità per i vari servizi di volontariato può contattare il numero telefonico 348.1460663 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontariatovalle@gmail.com o tramite i singoli volontari. Ogni nuova risorsa e ogni contributo sono preziosi e permettono di operare meglio e più efficacemente nel rispondere alle esigenze e ai bisogni del nostro paese e della gente che abita e vive questo territorio”.

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV nel ripercorrere i vari servizi offerti e la necessità di una collaborazione attiva, vuole anche ricordare un volontario recentemente scomparso, Lauro Brasolin che per molti anni è stato impegnato in numerose attività, con grande disponibilità e generosità, dimostrando sempre un grande spirito di solidarietà e di umanità. “Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute ne avevamo impedito la continuazione dell’impegno come volontario, ma la sua vicinanza non è mai venuta meno – evidenzia Sartore - Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV lo ricorda con grande affetto anche per tutto quello che ha fatto con la nostra associazione e per questa comunità”.

Redazione g. c.

Le prime dalle rubriche

