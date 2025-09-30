"Biella in scena 2025–2026", presentata la stagione: nove titoli all’Odeon e due rassegne di cinema FOTO e VIDEO

La stagione teatrale comunale di Biella è stata presentata oggi, frutto della collaborazione tra il Comune e Il Contato del Canavese. «Vogliamo un cartellone capace di parlare a tutti, intrecciando linguaggi diversi e momenti di bellezza, riflessione e meraviglia» ha dichiarato l’assessora alla Cultura e vicesindaco Sara Gentile, che ha aperto l’incontro ricordando il trend positivo dell’ultimo anno: circa 9.000 presenze complessive e oltre 400 abbonamenti. «Sull’onda di una stagione da record puntiamo su qualità e accessibilità, senza distogliere lo sguardo dall’obiettivo principale: un’offerta culturale di livello, per tutte e tutti».

Il Cinema-Teatro Odeon ospiterà nove spettacoli in abbonamento da novembre a maggio, con un equilibrio tra prosa, comicità e musica. Martedì 4 novembre 2025 il sipario si alza con “Sherlock Holmes – Il musical”, grande produzione ambientata nella Londra vittoriana con Neri Marcorè nel cast. Martedì 25 novembre 2025 andrà in scena “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giuseppe Zeno e Euridice Axen, scritto e diretto da Marcello Cotugno. Nel corso della stagione arriveranno inoltre titoli come “Anatra all’arancia”, “Chi viene a cena”, “La mia vita raccontata male”, “Ubi Maior”, “Canto libero”, “Alla scoperta di Morricone” e “L’uomo sbagliato”.

Accanto ai titoli in abbonamento sono previsti appuntamenti extra: giovedì 11 dicembre 2025 RAF sarà a Biella con “Self Control – 40th Anniversary Tour Teatrale”; lunedì 15 dicembre 2025 spazio al grande gospel con Sunshine Gospel Choir e il “Gospel Show 2025”.

La rassegna conferma la presenza didello spettacolo italiano: durante la stagione sono attesi a Biella, tra gli altri,. Una scelta che punta a intercettare pubblici diversi senza rinunciare alla qualità artistica. Molti titoli toccheranno temi di stretta attualità — ecologia, società, politica — con una comicità capace di far riflettere e, al tempo stesso, divertire.

Sul percorso culturale dell’anno è intervenuto anche il sindaco Marzio Olivero: «La stagione teatrale vuole essere un’esperienza condivisa: un luogo di incontro, dialogo e scoperta. Ogni spettacolo rappresenta un’occasione per crescere insieme, aprirci a nuovi linguaggi e vivere la bellezza della creatività artistica».

La stagione 2025–2026 si arricchisce di un capitolo dedicato alla settima arte. In autunno, grazie alla collaborazione con la società che gestisce il Cinema Mazzini, tra ottobre e dicembre sarà proposta una rassegna di grandi classici: in calendario, tra gli altri, “Lo sceicco bianco” (1952), “Ladri di biciclette” (1948), “Metropolis” (1927) e “Il grande Lebowski” (1998).

In estate 2026 il cinema torna all’aperto: il Chiostro di San Sebastiano ospiterà le proiezioni dal 15 giugno al 2 agosto 2026, riportando in vita una tradizione cara alla città. «Il chiostro è uno dei luoghi più affascinanti e identitari di Biella: lì uniremo memoria, identità e bellezza, restituendo il piacere del grande schermo come esperienza condivisa» ha concluso Gentile.

A illustrare il programma sono stati Rita Ballarati, direttrice artistica del Contato del Canavese, e Mario Liore, direttore organizzativo, che hanno richiamato il valore del “tempo, attenzione, cura” come bussola della stagione, nel solco dell’amato aforisma di Gigi Proietti: «Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso».