Cavaglià, dà fuoco ad un bidone della spazzatura: scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cavaglià hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia di un giovane del luogo per un atto di vandalismo che ha colpito la comunità. L'operazione sottolinea il continuo impegno dell'Arma a tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico.

Grazie a una meticolosa attività investigativa, basata sulla raccolta di testimonianze e sull'analisi degli indizi, i Carabinieri hanno identificato un 18enne del posto quale presunto autore del danneggiamento di un bidone per la raccolta differenziata di proprietà comunale, avvenuto lo scorso 16 settembre.

L'episodio, che ha visto il bidone dato alle fiamme, era stato prontamente segnalato e denunciato dal vicesindaco del comune. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Biella per danneggiamento seguito da incendio.

Questo intervento dimostra l'efficacia dell’azione di contrasto dei Carabinieri ad ogni forma di illegalità e l’importanza della collaborazione tra istituzioni e tra istituzioni e cittadini. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.