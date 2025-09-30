Compleanno speciale per una residente di Cerrione, festeggiati i 100 anni

Questa mattina è stata festeggiata la residente più anziana del comune di Cerrione: si tratta di Piera Giublena che, per l'occasione, ha festeggiato il primo secolo di vita. Presente il sindaco Davide Chiarletti, assieme al vice Anna Maria Zerbola e al primo cittadino del consiglio comunale dei ragazzi Thomas Zecchini: tutti loro hanno portato gli auguri del paese direttamente nella sua abitazione.

La stessa pensionata li ha accolti con un sorriso sorpreso e visibilmente emozionato. Bel pensiero anche dai ragazzi delle scuole che hanno preparato per lei un bellissimo cartellone. La donna si è mostrata interessata alle vicende dei più giovani. Infine, una volta abbracciata e salutata, lo stesso sindaco dei giovani ha fatto ritorno a scuola con una bella esperienza da raccontare.