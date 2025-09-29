Dal Mit 1 miliardo per le strade provinciali, la risposta di Ramella Pralungo a Ercoli

In risposta ad Alessio Ercoli che ha scritto una lettera per conto della Segreteria provinciale Lega Biella, il Presidente della provincia Ramella Pralungo sottolinea come alla Provincia di Biella siano stati assegnati 4,7 milioni di euro, ma spalmati su tre anni.

"È evidente che la smania di fare annunci contro il sottoscritto, che caratterizza l’ultimo periodo, abbia coinvolto anche Ercoli, forse più interessato a rilasciare dichiarazioni ai giornali che a leggere con attenzione il Decreto di cui parla.

Sì, alla Provincia di Biella sono stati assegnati 4,7 milioni di euro, ma è bene chiarire che si tratta di fondi spalmati su tre anni. E soprattutto, contrariamente a quanto qualcuno vorrebbe far credere, questa cifra non si aggiunge a quanto già previsto in Finanziaria, ma la sostituisce. In pratica, si tratta di poco più di 1 milione e mezzo all’anno.

Una somma che, per quanto utile, è del tutto insufficiente per un rilancio serio della rete stradale provinciale. Per un intervento strutturale e risolutivo servirebbero subito tra i 5 e i 7 milioni, in un’unica annualità. Solo dopo si potrebbe ipotizzare che 1,5 milioni l’anno siano sufficienti per la manutenzione ordinaria.

Non intendo fare polemica, poiché sono ben consapevole delle difficoltà che il Paese attraversa, ma ritengo doveroso parlare con chiarezza ai cittadini e ai Sindaci biellesi e spiegare perché, con queste risorse, non è possibile sistemare tutte le strade provinciali, come invece si continua a insinuare con una certa leggerezza.

Quanto alla preoccupazione di Ercoli sulla mia capacità di utilizzare i fondi, lo rassicuro: la Provincia è amministrata con serietà da anni. Lo dimostrano il superamento del dissesto finanziario e i numerosi interventi già realizzati, sempre occupandoci di ciò che la Provincia può fare nel rispetto delle proprie competenze.

A conferma di ciò, nonostante il Decreto sia stato pubblicato solo pochi giorni fa, abbiamo già predisposto un Accordo di Programma con gli uffici, adempiendo tempestivamente a tutte le richieste ministeriali. Le asfaltature partiranno nei prossimi giorni e non possiamo permetterci ritardi, perché l’inverno ci impone tempi stretti. Abbiamo agito, ancora una volta, nell’immediato e con concretezza, e questo Accordo di Programma ci permetterà di spendere fino all’ultimo centesimo che ci verrà assegnato.

Il nostro obiettivo resta sempre quello di utilizzare al meglio ogni risorsa disponibile, nell’interesse del territorio e dei cittadini. Di fronte a dichiarazioni imprecise e fuorvianti, ritengo doveroso riportare la realtà dei fatti, con la trasparenza che da sempre mi contraddistingue".