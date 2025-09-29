Lega: dal Mit 1 miliardo per le strade provinciali

Abbiamo letto il recente allarme del Presidente della Provincia circa i fondi mancanti per la manutenzione delle strade provinciali. Secondo il Presidente Ramella, servirebbero dai 5 ai 7 milioni di euro e attualmente nelle casse della Provincia ce ne sono solo 330 mila. Preoccupazioni condivisibili, se non fossero usate per attaccare il governo e i ministri, bensì per adoperarsi a trovare un rimedio.

Bene, dal momento che crediamo che la politica debba dare delle soluzioni oltre a sollevare polemiche, possiamo annunciare che il ministero dei Trasporti stanzierà la cifra record di 1 miliardo di euro per la manutenzione delle strade provinciali. Si tratta di una distribuzione di risorse destinate per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il presidente Ramella dice che già in tempi normali si avevano a disposizione finanziamenti insufficienti. Ora ne avrà di più. Confidiamo non tanto in un riconoscimento, quanto almeno in una loro efficiente messa a terra.

Con le critiche non si ottiene nulla, con il confronto i risultati arrivano. Con il centrodestra al governo e con la Lega al ministero dei Trasporti, che sta sbloccando cantieri e ha già finanziato la Pedemontana biellese, arriva ora l’importo più alto mai erogato per le strade provinciali. Stanziamento che, a differenza del passato, non solo è più cospicuo ma soprattutto tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province.

A dimostrazione dell’oculatezza di spesa, che caratterizza questo governo e l’azione politica e amministrativa della Lega, e della grande attenzione alle esigenze dei territori che un partito localista e autonomista come la Lega più di chiunque altro può garantire.