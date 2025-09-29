Tra ricordi e sorrisi, Don Mario lascia Sandigliano dopo 23 anni

Sono giorni importanti per Sandigliano, momenti in cui si ripercorreranno attimi intensi, di gioia, altri meno, ma sempre con il cuore in mano. Domenica 5 ottobre, alle 10,30, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, si celebrerà la Santa Messa di saluto al parroco Don Mario Parmigiani, in occasione del suo trasferimento a una nuova parrocchia, a quella di Andorno.



Sarà un’occasione per ringraziare Don Mario per la sua dedizione, il suo impegno e la vicinanza alla comunità. Al termine della celebrazione seguirà anche un momento conviviale con rinfresco, per i saluti più sinceri, intrisi di ricordi, di affetto.



Entro il 4 ottobre per chi vorrà sarà possibile consegnare in una busta un saluto, un pensiero, un ricordo o un’offerta.

“Si soffre sempre, perché lungo il cammino nascono rapporti preziosi, amicizie sincere e si vivono esperienze che restano nel cuore – ha dichiarato Don Mario – Si crea un legame che difficilmente si dimentica. Nutro sempre tanta speranza per il futuro. Lasciare le altre comunità mi ha sempre reso triste, e dopo ventitré anni a Sandigliano, spero davvero di aver lasciato qualcosa di buono, anche se piccolo. Saranno gli abitanti a coglierlo, a farlo crescere, a tenerlo vivo. Porterò sempre con me ricordi, emozioni e tanti momenti condivisi. È tutto nuovo, ma resterà per sempre nel mio cuore ciò che questa comunità mi ha donato”.