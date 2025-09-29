 / COSTUME E SOCIETÀ

Tra ricordi e sorrisi, Don Mario lascia Sandigliano dopo 23 anni

Don Mario: “Spero davvero di aver lasciato qualcosa di buono, anche se piccolo. Saranno gli abitanti a coglierlo, a farlo crescere, a tenerlo vivo”.

Sono giorni importanti per Sandigliano, momenti in cui si ripercorreranno attimi intensi, di gioia, altri meno, ma sempre con il cuore in mano. Domenica 5 ottobre, alle 10,30, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, si celebrerà la Santa Messa di saluto al parroco Don Mario Parmigiani, in occasione del suo trasferimento a una nuova parrocchia, a quella di Andorno.

Sarà un’occasione per ringraziare Don Mario per la sua dedizione, il suo impegno e la vicinanza alla comunità. Al termine della celebrazione seguirà anche un momento conviviale con rinfresco, per i saluti più sinceri, intrisi di ricordi, di affetto. 

Entro il 4 ottobre per chi vorrà sarà possibile consegnare in una busta un saluto, un pensiero, un ricordo o un’offerta.
“Si soffre sempre, perché lungo il cammino nascono rapporti preziosi, amicizie sincere e si vivono esperienze che restano nel cuore – ha dichiarato Don Mario – Si crea un legame che difficilmente si dimentica. Nutro sempre tanta speranza per il futuro. Lasciare le altre comunità mi ha sempre reso triste, e dopo ventitré anni a Sandigliano, spero davvero di aver lasciato qualcosa di buono, anche se piccolo. Saranno gli abitanti a coglierlo, a farlo crescere, a tenerlo vivo. Porterò sempre con me ricordi, emozioni e tanti momenti condivisi. È tutto nuovo, ma resterà per sempre nel mio cuore ciò che questa comunità mi ha donato”.

Erika Festa Rovera

