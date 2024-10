Sandigliano, travolta da un furgone. Poi si sente male: donna soccorsa dal parroco

Avrebbe riportato 30 giorni di prognosi la donna di 51 anni che, nella giornata di ieri, 1° ottobre, è stata investita da un furgone. È successo nel comune di Sandigliano: stando alle prime ricostruzioni, la biellese avrebbe riferito di star bene al conducente del veicolo che, nel frattempo, si era fermato per prestarle le prime cure.

Poco dopo, però, avrebbe accusato un malessere ed è finita a terra. A prestarle assistenza il parroco del paese, don Mario Parmigiani, fino all'arrivo dell'ambulanza. In seguito, i sanitari del 118 hanno trasportato la signora in codice giallo al Pronto Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.