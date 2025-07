Alberto Fenoglio saluta Don Mario Parmigiani: “Una figura di riferimento per la comunità”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nei giorni scorsi il Vescovo Roberto Farinella ha annunciato alla comunità parrocchiale di Sandigliano che Don Mario Parmigiani sarà trasferito alla parrocchia di Andorno.

Ricordo con particolare affetto i nostri confronti durante il periodo trascorso come amministratore comunale nelle scorse legislature o recentemente insieme nel consiglio di amministrazione della casa di riposo .

Dopo 23 anni è stato, ed è, una figura di riferimento per la tutta la Comunità’ parrocchiale .

Merito della sua spontaneità, delicatezza e straordinaria gentilezza con cui ha saputo diffondere e trasferire le parole del Vangelo nel concreto e nel quotidiano .

Ed è quella stessa gentilezza che gli ha permesso di entrare nel cuore della comunità parrocchiale di Sandigliano raccogliendo l’importantissima eredità lasciata dall’indimenticabile Don Attilio Barbera.

Per la comunità di Sandigliano sarà sicuramente un’importante prova di fede, affrontata con spirito di accettazione, seguendo l’esempio dello stesso Don Mario e con la certezza che anche i fedeli della comunità di Andorno sapranno apprezzarne le straordinarie doti umane e spirituali".