Sciopero generale del 12 dicembre: i servizi garantiti da ATAP

In vista dello sciopero generale di 24 ore proclamato per venerdì 12 dicembre 2025 e che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati ATAP SpA informa che i servizi di trasporto pubblico locale non potranno essere garantiti al di fuori delle fasce orarie protette.
Alla mobilitazione aderisce anche la Segreteria Provinciale di Biella della FILT-CGIL, rendendo così prevedibili disagi su tutta la rete gestita da ATAP, sia urbana sia extraurbana, nelle province di Biella e Vercelli.
Saranno assicurate esclusivamente le corse — urbane ed extraurbane — che si svolgeranno prevalentemente nelle seguenti fasce:
dall’inizio del servizio alle 8:30
dalle 13:00 alle 15:00
Fuori da questi orari, il normale funzionamento delle linee non sarà garantito.
ATAP invita gli utenti a controllare l’effettiva operatività delle corse consultando gli orari pubblicati sul sito ufficiale
www.atapspa.it alla pagina dedicata:
https://www.atapspa.it/orari/
Le corse garantite sono contrassegnate dal simbolo rombo “♦”, riportato nella riga “corse garantite in caso di sciopero”.
Per ulteriori informazioni è disponibile anche il numero verde 800-912716.
L’ultimo sciopero (03/10/2025), proclamato dalla medesima organizzazione sindacale FILT-CGIL, ha fatto registrare un tasso di adesione pari al 2,78 % del personale aziendale di ATAP.