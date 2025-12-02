Sciopero generale del 12 dicembre: i servizi garantiti da ATAP

In vista dello sciopero generale di 24 ore proclamato per venerdì 12 dicembre 2025 e che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati ATAP SpA informa che i servizi di trasporto pubblico locale non potranno essere garantiti al di fuori delle fasce orarie protette.

Alla mobilitazione aderisce anche la Segreteria Provinciale di Biella della FILT-CGIL, rendendo così prevedibili disagi su tutta la rete gestita da ATAP, sia urbana sia extraurbana, nelle province di Biella e Vercelli.

Saranno assicurate esclusivamente le corse — urbane ed extraurbane — che si svolgeranno prevalentemente nelle seguenti fasce:

dall’inizio del servizio alle 8:30

dalle 13:00 alle 15:00

Fuori da questi orari, il normale funzionamento delle linee non sarà garantito.

ATAP invita gli utenti a controllare l’effettiva operatività delle corse consultando gli orari pubblicati sul sito ufficiale

www.atapspa.it alla pagina dedicata:

https://www.atapspa.it/orari/

Le corse garantite sono contrassegnate dal simbolo rombo “♦”, riportato nella riga “corse garantite in caso di sciopero”.

Per ulteriori informazioni è disponibile anche il numero verde 800-912716.

L’ultimo sciopero (03/10/2025), proclamato dalla medesima organizzazione sindacale FILT-CGIL, ha fatto registrare un tasso di adesione pari al 2,78 % del personale aziendale di ATAP.