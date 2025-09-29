MTB, il Trofeo “Luca Bonino” è come la “Coppa del Mondo”: un trionfo FOTO

L’8° edizione del Trofeo “Luca Bonino” è stata probabilmente la migliore di sempre! Tantissimi bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni sono venuti a Caulera - Oasi Zegna per divertirsi sul tracciato più amato dai minibikers! Tantissima partecipazione nella categoria PG ed MPG che vanno dai 3 ai 6 anni tanto da costringere l’organizzazione a fare 2 partenze.

La Scuola Mtb Oasi Zegna Asd che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 25 anni di attività al servizio dei giovani, è orgogliosa di aver organizzato ancora una volta un evento così apprezzato dal movimento regionale della Mtb. Al termine delle premiazioni un genitore ha confidato“ …se esistesse una Coppa del Mondo per Giovanissimi questo tracciato con una simile organizzazione sarebbe candidato certamente”. “Sono questi gli apprezzamenti che ci rendono orgogliosi e che ci spingono a impegnarci sempre di più – spiegano gli organizzatori - Tanto pubblico ha applaudito e incitato i minibikers lungo tutto il tracciato super tecnico in una cornice stupenda in una giornata di sole tersa con colori in versione 4k”.

L’8° Trofeo “ Luca Bonino” è andato anche quest’anno al Racing Team Rive Rosse come squadra più numerosa. “Una realtà che ringraziamo tantissimo perché la loro presenza testimonia quanto sia apprezzato questo circuito da chi ama la vera mtb – sottolinea lo staff organizzatore - Ringraziamo di cuore Silvana Godino e Pier Carlo Baima che, con la loro passione e il loro entusiasmo per questo sport, si mettono sempre a disposizione donando serenità e sicurezza al movimento. Poi per finire ma non meno importante un ringraziamento a a tutti i soci della Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna, ai maestri, ai genitori dei nostri ragazzi, agli sponsor che ci sostengono e ci consentono di fare tutto questo: mille volte grazie”.