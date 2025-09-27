Torna a Valle Mosso la passeggiata di “4 Passi & 1 Boccone”

Domenica 5 ottobre si terrà a Valle Mosso l’attesissima passeggiata enogastronomica di “4 Passi & 1 Boccone”, arrivata alla 9° edizione. Un'esperienza unica che unisce il piacere di una passeggiata di circa 10 km, alla scoperta dei sapori locali.

La partenza è fissata alle 10 da Piazza Repubblica (davanti al Municipio), da dove inizierà un percorso attraverso cinque tappe, ognuna dedicata a una delizia culinaria. Ad accompagnare il cammino ci sarà la musica itinerante degli Urban Swingers Band, rendendo l'atmosfera ancora più festosa.

La difficoltà del percorso sarà media, con un dislivello di 161 metri, è pertanto consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarponcini. Portando con sé la propria borraccia si compirà un piccolo gesto per aiutare la natura!La prenotazione è obbligatoria chiamando il 333 9950124 (salvo esaurimento posti disponibili).

“4 Passi & 1 Boccone' è organizzato dall’associazione Amici del Parco Reda in collaborazione con Pasticceria Maniscalco & Rainero, A.R.C.I. Simone, frazionisti di Premarcia e di Molino, Pro Loco di Crocemosso, Alpini di Crocemosso, AIB Valdilana, Urban Swingers Band e con il patrocinio del comune di Valdilana.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.