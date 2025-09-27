Da Zimone a Magnano sui “Sentieri di fede e lavoro”

Domenica 5 ottobre è in programma l’escursione naturalistica “"Sentieri di fede e lavoro” sulla Serra d’Ivrea, lungo un percorso che collega Zimone a Magnano in cui natura, storia e tradizioni si contaminano fino a fondersi. Si parte dall’Ecomuseo dei carri e dei carradori di Zimone, luogo che racconta le tecniche costruttive dei carri, per inoltrarsi lungo antiche mulattiere e sentieri rurali, percorsi nei secoli da contadini, mercanti e pellegrini, fino a raggiugere il borgo di Magnano con la splendida chiesa romanica di San Secondo e l’antico ricetto medievale.

L’escursione non è solo una semplice passeggiata ma un vero e proprio viaggio nella memoria, capace di far riemergere il paesaggio rurale e il tessuto comunitario tradizionale che, in stretta simbiosi tra loro, hanno plasmato nei secoli questi luoghi. La durata dell’escursione è di 3h 30minuti, con un dislivello di 250 metri è una distanza complessiva di 10 km. L'iniziativa è organizzata dall’Associazione Ecomuseo Anfiteatro Morenico Ivrea e Sensafia Escursioni in collaborazione con il Gruppo Carradori di Zimone e il Comune di Zimone.