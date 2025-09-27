A Vigliano un passeggiata per salutare la fine dell'estate

Si prosegue con la seconda passeggiata di "Fine Estate", in programma per domenica 28 settembre. Sarà un itinerario pomeridiano che segue il corso deI canali e rogge del paese, tra antichi argini, vegetazione spontanea e scorci suggestivi.

La passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si sviluppa in pianura, su strade bianche e sentieri accessibili, e accompagna i partecipanti alla scoperta del legame tra Vigliano e i suoi corsi d’acqua, elemento naturale e culturale che ha segnato nei secoli il paesaggio e la vita della comunità. Il ritrovo è alle 14 presso la Biblioteca Comunale di Vigliano, con partenza alle 14.30 e rientro tra le 18 e le 18.30. A seguire un piccolo rinfresco gratuito per tutti i partecipanti

















