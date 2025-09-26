Calcio, Biellese femminile gioca a Pavignano: domenica il debutto in campionato FOTO

Dopo settimane di intensa preparazione, l’ACF Biellese Calcio Femminile è pronta a debuttare in campionato. Le amichevoli disputate negli ultimi giorni hanno permesso a mister Barboni di verificare la condizione della squadra e consolidare l’intesa del gruppo, con l’ultima uscita contro gli U15 del Gaglianico affrontata sotto la pioggia e un clima quasi invernale.

Il lavoro svolto ha evidenziato l’apporto positivo delle nuove giocatrici, che hanno già portato entusiasmo e qualità, sostenute dall’esperienza delle compagne più esperte. La squadra resta piuttosto "giovane", ma mostra buone doti tecniche e una forte determinazione.

Il primo vero test arriverà domenica a Pavignano, con fischio d’inizio alle ore 15.00. Una partita attesa per misurare il livello raggiunto e dare il via alla nuova stagione.

L’ACF Biellese Calcio Femminile rivolge infine un ringraziamento a Stefano Givone di Sara Assicurazione, sponsor che con il suo supporto contribuisce alla crescita del progetto sportivo.