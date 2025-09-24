Buone prove per il Gruppo Sportivo Favaro. Nel fine settimana, la società podistica ha preso parte al Su-per Veglio Trail con i suoi corridori. In evidenza Riccardo Tonino, Simone Pizzato e Gennaro De Sensi.
mercoledì 24 settembre
Buone prove per il GS Favaro al Su-per Veglio Trail
