Buone prove per il GS Favaro al Su-per Veglio Trail

Buone prove per il Gruppo Sportivo Favaro. Nel fine settimana, la società podistica ha preso parte al Su-per Veglio Trail con i suoi corridori. In evidenza Riccardo Tonino, Simone Pizzato e Gennaro De Sensi.

