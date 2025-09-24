Gruppi di Cammino, ieri il primo incontro a Salussola FOTO

L'ASL BI, in collaborazione con i comuni di Salussola e Sandigliano, ha organizzato un corso per conduttori di Gruppi di Cammino, con l'obiettivo di formare persone con competenze e conoscenze adeguate per condurre gruppi di persone che vogliano camminare insieme, di aumentare il livello di attività fisica, favorendo la socialità, con un beneficio finale per la salute di ciascuno.

Il corso è gratuito e prevede due incontri, in tutto 8 le ore di formazione previste. Ieri 23 settembre a Salussola si è svolto il primo incontro, mentre giovedì 2 ottobre nel pomeriggio, dalle 14 alle 19. In totale è in programma il secondo a Sandigliano.

"È stata una bella giornata - commenta il sindaco Manuela Chioda - c'era proprio un bel clima e tanta gente interessata e propositiva nei riguardi nel nostro territorio e comunque del biellese in generale e anche delle attività che si possono fare all'aperto, sono davvero molto soddisfatta".

Per partecipare al corso è richiesta l’iscrizione entro giovedì 18 settembre inquadrando il QR Code visibile nella locandina allegata o inviando un’email all’indirizzo: promozione.salute@aslbi.piemonte.it

