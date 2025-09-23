 / SPORT

SPORT | 23 settembre 2025, 09:55

Rally del Rubinetto: Tasinato chiude 14° assoluto ma primo nella categoria Over 55 FOTO

Prossimo appuntamento per Tasinato e Bagolin è a inizio ottobre al Trofeo delle Merende.

Bene ma non troppo la prova di Pierangelo Tasinato affiancato dal navigatore Ermes Bagolin al Rally del Rubinetto nel fine settimana. Partito con un piazzamento al 13° posto assoluto sabato, domenica è scivolato 14° assoluto, mantenendo comunque invece la prima posizione per l'OVER 55.

"Purtroppo per via di un guasto tecnico alla Skoda Fabia non siamo riusciti a mantenere il risultato di sabato - spiega il pilota biellese - . Ringrazio comunque tutti i tecnici, il Team Miele, perchè si sono tutti adoperati per cercare di risolvere il problema, ma trattandosi di centralina l'unico modo per risolvere è mandarla via come è stato fatto ora, non sono guasti che sistemi in gara. In ogni caso è stato davvero bello, molto emozionante. C'era tanta gente lungo il percorso, che era davvero impegnativo, è stata una gara molto selettiva, le strade erano strettissime".

Prossimo appuntamento per Tasinato e Bagolin è a inizio ottobre al Trofeo delle Merende. 

s.zo.

