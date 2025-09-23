Ospedale di Ponderano, il sindaco Locca: "Un po' di chiarezza"

L’Ospedale di Ponderano oggi è importantissima realtà sanitaria per il territorio biellese, pensato a livello regionale dall’allora giunta con a capo il presidente Enzo GHIGO negli anni ‘90.



Una decisione lungimirante e proiettata nel futuro, che permise di dare il via ai lavori relativi alla progettazione ed al pensiero di avere finalmente una struttura adeguata ai nostri tempi, in quanto la vecchia struttura in via Caraccio non risultava essere adeguata alle necessità del momento, Sindaco di Ponderano allora era Alessandro DEMARGHERITA.



Le progettazione fu affidata a STRATA STUDIO ARCHITETTURA UNA2 ARCHITETTI ASSOCIATI di Genova.

Già dall’inizio dell’esame della tavole di un progetto così complesso da parte dell’ufficio Tecnico del Comune di Ponderano, di cui ero responsabile, emersero innumerevoli problematiche che comunque andavano risolte, in primis l’area prescelta per la sua realizzazione in quanto da subito si evidenziò la presenza superficiale di acqua di falda.



Innumerevoli sono state le mie necessarie presenze presso la sede dell’Assessorato alla Sanità Piemontese in corso Regina MARGHERITA 153/ bis a Torino, dove ci si riuniva con tutti gli addetti ai lavori per decidere di volta in volta a livello progettuale ciò che serviva per il proseguo di questa importantissima progettazione, sotto la attenta regia del geom. Beniamino MARCHETTI funzionario regionale.



Giungemmo quindi alla fine dell’iter progettuale non facile e conseguente verifica istruttoria della notevole documentazione di progetto presentata che attualmente occupa una stanza del palazzo comunale, con il conseguente rilascio, a mia firma allora come responsabile del servizio tecnico del comune, della concessione edilizia n. 141 in data 28 ottobre 2000 atto che diede il via alla realizzazione di questa importante struttura.



Il rilascio della concessione edilizia segnò il raggiungimento di una tappa fondamentale per la sanità biellese. I lavori iniziarono il 26 marzo 2002, durante il mandato del sindaco Alessandro DEMARGHERITA, e proseguirono sino all’ultimazione dell’edificio che avvenne il 5 maggio 2014, quando era sindaco Franco VALLIVERO che portò a termine dopo innumerevoli difficoltà e vicessitudini questa straordinaria impresa. Il giorno del taglio del nastro fu il 19 dicembre 2014 dalla neo eletta Sindaca Elena CHIORINO.



L’ospedale di Ponderano è oggi una eccellenza sanitaria nella realtà piemontese, che ogni giorno si arricchisce continuamente di strumenti di prim’ordine, grazie anche alla sensibilità ed interessamento delle associazioni del territorio biellese di primo piano quali l’Associazione Amici dell’Ospedale, fondazione Cassa di Risparmio, LILT, EDO TEMPIA, supporto importantissimo all’eccellenza della sanità Biellese, un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa portare a risultati straordinari.



Encomiabile è il lavoro svolto dalla direzione dell'ospedale che si applica costantemente affinché l'ospedale rimanga sempre dall'apice del livello prestazionali nei confronti dell'utenza.



Un segno tangibile di questo progresso è l’imminente inaugurazione della sala ibrida, che ospiterà un angiografo di ultima generazione. Questo strumento, con un investimento significativo di 1.400.000 euro, farà la differenza nella diagnostica e nel trattamento delle malattie vascolari, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Personalmente sono orgoglioso di aver seguito la progettazione di questa struttura in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico, come sono altrettanto orgoglioso di essere oggi il Sindaco di Ponderano, del comune che ospita un’istituzione così fondamentale per il benessere sanitario dell’intero territorio biellese. L’ospedale di Ponderano non è solo un edificio, è un simbolo di speranza, innovazione e comunità.