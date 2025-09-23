Trionfo di podi per il Team Riverosse FOTO

Domenica 21 settembre, a Rosta, i giovanissimi del Team Riverosse hanno partecipato alla gara regionale di crosscountry 1° GP Eviso Giro - 3° Memorial Marco Peretti.

Gli atleti hanno dimostrato notevoli capacità di resistenza e le giuste abilità tecniche che li hanno portati a raggiungere tutti ottimi risultati in classifica. Grazie al loro impegno e alle posizioni conquistate, il Team Riverosse si è aggiudicato il secondo posto sul podio delle squadre.

Questi i risultati finali: G2 Mastrapasqua Simone 2° classificato e Fois Alberto 4° classificato, G3 Mersi Tommaso 1° classificato, G4 Comazzo Andrea 1° classificato, Dalla Vecchia Leonardo 2° classificato e Zumella Leonardo 3° classificato, G5 Toniolo Amelia 5° classificata e Masieri Matteo 11° classificato, G6 Bona Nino Wayan 15° classificato. Portacolori Riverossine promozionali Mastrapasqua Giorgia e Toniolo Agata.