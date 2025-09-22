 / CRONACA

CRONACA | 22 settembre 2025, 13:06

Biella, uomo trovato morto in casa

Intervento dei Vigili del Fuoco in Costa del Piazzo

Biella, uomo trovato morto in casa

Biella, uomo trovato morto in casa

Tragedia questa mattina in Costa del Piazzo a Biella, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per aprire un alloggio su richiesta delle forze dell’ordine. A lanciare l’allarme erano stati alcuni conoscenti dell’uomo, preoccupati perché non avevano più sue notizie da una decina di giorni.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta: il proprietario, un uomo di circa 60 anni che viveva da solo, era deceduto. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia e il personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, non si tratterebbe di un evento legato a cause violente, ma le circostanze restano al vaglio delle autorità competenti. 

s.zo.

