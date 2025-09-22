Biella, uomo trovato morto in casa

Tragedia questa mattina in Costa del Piazzo a Biella, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per aprire un alloggio su richiesta delle forze dell’ordine. A lanciare l’allarme erano stati alcuni conoscenti dell’uomo, preoccupati perché non avevano più sue notizie da una decina di giorni.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta: il proprietario, un uomo di circa 60 anni che viveva da solo, era deceduto. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia e il personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, non si tratterebbe di un evento legato a cause violente, ma le circostanze restano al vaglio delle autorità competenti.