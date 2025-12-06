A Biella un nuovo evento natalizio: il video mapping illumina Palazzo Oropa FOTO

Tra le iniziative che stanno animando il Natale a Biella, da ieri se n’è aggiunta una nuova e molto suggestiva: il video mapping natalizio sulle facciate di Palazzo Oropa. Le proiezioni, visibili dopo il tramonto, trasformano l’edificio storico in un grande schermo luminoso. Non solo immagini legate alla tradizione, come la Natività, ma anche scenografie più giocose: tra le figure proiettate spicca infatti un Babbo Natale colorato, che ha già attirato la curiosità di molti passanti.

La città si prepara oggi sabato 6 dicembre a un altro momento molto atteso: l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, uno degli appuntamenti simbolo delle feste biellesi. Intanto prendono il via anche altre iniziative: sempre oggi tornano le Vetrine Vive, e sono già operativi sia il trenino natalizio sia il luna park, particolarmente apprezzati dalle famiglie e dai più piccoli.

Il calendario degli eventi natalizi di Biella continua così a riempirsi, offrendo a residenti e visitatori un’atmosfera sempre più calda e festosa. Buon Natale… in anticipo!