Biella, nuova assoluzione per Corradino: “Grazie a chi mi è stato vicino, sono a disposizione del territorio”

Nuova assoluzione per Claudio Corradino. La sentenza è arrivata nella giornata di venerdì scorso, 19 settembre, al termine del processo che lo vedeva imputato.

L'ex sindaco di Biella era accusato di diffamazione a seguito della pubblicazione sull'albo pretorio del Comune della delibera che riportava la rimozione dal suo incarico dell'allora coordinatore dei volontari della Protezione Civile. “Assolto con la formula più ampia perchè il fatto non sussiste – sottolinea Corradino – Sono soddisfatto del buon esito di questa vicenda che mi ha tenuto impegnato per diversi anni. È il quarto processo dove sono stato assolto: è la dimostrazione che ho sempre agito nell'interesse pubblico”.

Anche stavolta, l'ex primo cittadino di Biella e Cossato ha voluto confidare il suo stato d'animo: “È stato un periodo impegnativo ma ringrazio sinceramente le persone che mi hanno sempre confortato senza mai voltarmi le spalle, insieme ai miei legali. Ora, guardo con fiducia al futuro e sono a completa disposizione del mio territorio”.