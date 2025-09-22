Salussola, in consiglio comunale, minuto di silenzio per Simonetta Magnone

Giovedì 18 settembre a Salussola si è riunito il consiglio comunale, che ha aperto la seduta con un minuto di silenzio istituzionale in memoria di Simonetta Magnone, capogruppo di minoranza recentemente scomparsa. In aula è stato anche letto il telegramma di condoglianze inviato dal presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo.

Subito dopo si è proceduto alla surroga, con l’ingresso in consiglio di Gaetano Giordano, accolto con gli auguri di buon lavoro e il benvenuto da parte del sindaco Manuela Chioda.

Tra i punti all’ordine del giorno è stata discussa la trasformazione di Atap in società in house. Approvata anche una variazione di bilancio di lieve entità per aggiustamenti contabili. Via libera, inoltre, all’installazione di due nuove telecamere per rafforzare il progetto di videosorveglianza e a un intervento per la scuola media: una classe verrà infatti sistemata e trasformata in “aula morbida”, con pavimento e arredi specifici.