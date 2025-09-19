Uomo in escandescenza a Palazzo Oropa, interviene la Polizia Locale

Nella mattina di oggi venerdì 19 settembre un uomo in escandescenza è presentato a Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella, chiedendo di poter parlare con qualcuno riguardo a problemi di natura personale.

Il personale presente ha spiegato che tali questioni non rientrano nelle competenze comunali e, non riuscendo ad allontanare l’uomo che appariva nervoso, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno semplicemente accompagnato l’uomo all’uscita, constatando che si era nel frattempo calmato. Al cittadino è stato suggerito di rivolgersi alle sedi competenti per affrontare le proprie problematiche.

Il sindaco, assente al momento dell’episodio, è stato successivamente informato dell’accaduto.