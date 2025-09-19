 / CRONACA

CRONACA | 19 settembre 2025, 12:46

Mongrando, uomo soccorso dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in casa

Il personale del 118 ha richiesto l’ausilio dei pompieri per entrare nell’abitazione

Mongrando, uomo soccorso dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in casa

Mongrando, uomo soccorso dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in casa

Questa mattina, venerdì 19 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Mongrando per un soccorso a persona, a poche ore dall’ultimo intervento notturno.

A richiedere l’intervento sono stati i sanitari del 118, che necessitavano dell’ausilio dei pompieri per accedere all’abitazione e soccorrere un uomo caduto, impossibilitato ad alzarsi autonomamente.

L’uomo è stato raggiunto e affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore