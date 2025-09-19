Mongrando, uomo soccorso dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in casa

Questa mattina, venerdì 19 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Mongrando per un soccorso a persona, a poche ore dall’ultimo intervento notturno.

A richiedere l’intervento sono stati i sanitari del 118, che necessitavano dell’ausilio dei pompieri per accedere all’abitazione e soccorrere un uomo caduto, impossibilitato ad alzarsi autonomamente.

L’uomo è stato raggiunto e affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.