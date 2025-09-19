Furto in abitazione a Cavaglià: rubati contanti e un braccialetto

Furto in abitazione a Cavaglià, dove ignoti si sono introdotti in una cascina isolata composta da due alloggi. L’episodio è avvenuto nel corso della giornata di ieri giovedì 18 settembre.

I malviventi sono entrati in uno degli alloggi approfittando dell’assenza dei proprietari, una 50enne e il compagno 43enne. Una volta all’interno hanno messo i locali a soqquadro e si sono impossessati di denaro contante e di un braccialetto.

Non sono presenti sistemi di videosorveglianza nella zona e, al momento, non vi è traccia degli autori del colpo. L’ammontare del danno risulta comunque coperto da assicurazione. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto, per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.