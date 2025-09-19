Brucia sterpaglie a Pralungo: sanzionato 77enne

Un principio di incendio di sterpaglie e bosco è stato segnalato ieri, giovedì 18 settembre, a Pralungo. Un cittadino ha allertato le autorità dopo aver notato una densa colonna di fumo provenire da un terreno della zona.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Forestale che ha accertato la presenza di un uomo di 77 anni, residente in provincia, intento a bruciare sterpaglie all’interno di un’area di sua proprietà. Alla richiesta di chiarimenti, l’uomo ha dichiarato di non essere a conoscenza del divieto in vigore per l’accensione di fuochi in aree rurali.

I militari hanno contestato verbalmente la violazione e hanno riferito che sarà notificata all’interessato la relativa contravvenzione. L’intervento ha permesso di circoscrivere la situazione senza ulteriori conseguenze per la zona boschiva circostante.