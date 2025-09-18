A Chiavazza il Trofeo TSN Biella, ecco i risultati finali

Sabato 13 e domenica 14 si è svolta al poligono di Chiavazza la trentatreesima edizione del Trofeo TSN Biella. Circa una novantina le prestazioni registrate sulle linee di tiro biellesi. La parte del leone l’ha fatta la squadra della Shooting Academy, una scuola di tiro fondata dal tiratore azzurro Riccardo Armiraglio.

Sul podio della Carabina a 10 metri femminile sono salite Federica Donetti, Giulia Macchi e Arianna Peaquin, mentre in campo maschile ha prevalso Riccardo Armiraglio su Pietro Bogni e Mattia Bellodi. Marta Valenzano, Manuela Franzoni e Margherita Molinari hanno conquistato il vertice della classifica nella Pistola a 10 metri femminile. Giorgio Pognante, Luca Carminato e Michele Potenza si sono aggiudicati le medaglie della P10 maschile.

Appena fuori dal podio i biellesi Franco Marinoni e Graziano Gieri, rispettivamente quinto e sesto. Tra i più giovani, i tiratori della categoria Allievi, si sono avvicendati sulle linee a 10 metri Federico Solombrino nell’arma corta, mentre Mirko Loiacono e Simone Vespero hanno gareggiato nella carabina. Ai 25 metri, nella Pistola Sportiva, ancora protagoniste Manuela Franzoni e Marta Valenzano, con Loredana Firemi al terzo posto. Nell’analoga specialità maschile affermazione di Alberto Firemi, con Marco Riccardi e Vittorio Remolif ai posti d’onore.

Quarto il biellese Claudio Favetto. Sul podio della Pistola Standard sono saliti Marco Riccardi, Giuseppe Ielitro e Gabriele Roncati, mentre i migliori della Pistola Automatica sono stati Vittorio Remolif, Alberto e Loredana Firemi, con Dante Maspes in quarta posizione. Dominata da Giorgio Pognante la classifica del Grosso Calibro, con Angelo Giacomiello e il biellese Giampiero Alba al 2° e 3° posto.

Tra i tiratori paralimpici ottime prestazioni di Mark Crespi e Massimo Giandinoto nella carabina R5 e di Fabio Vettore nella R3. In gara a Chiavazza anche Anna Paola Zavattaro (C10) e Luigino Donato (C10) che insieme a Claudio Favetto (PSp e PL), Francesca Di Mauro (CST) e Franco Marinoni (P10) hanno conquistato il diritto a disputare le finali dei Campionati Italiani in programma a Roma dal 18 al 28 settembre.