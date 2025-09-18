Piedicavallo ricorda Guido Ramella Levrin: una fontana in sua memoria

Sabato 20 settembre, alle ore 10.30, presso l’area verde del Ponte Vaglier a Piedicavallo, si terrà una cerimonia di intitolazione di una fontana dedicata a Guido Ramella Levrin, dipendente di CIA Biella scomparso lo scorso gennaio, a soli 62 anni, dopo una lunga malattia.

L’iniziativa è stata promossa da CIA Biella, insieme alla famiglia di Guido, per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità agricola del territorio.

Ramella Levrin, infatti, è stato un punto di riferimento per oltre trent’anni all’interno della Confederazione Italiana Agricoltori. "Il suo non è stato soltanto un lavoro, ma una vera passione, addirittura una ragione di vita – aveva ricordato CIA Biella dopo la sua scomparsa –. Sempre vicino ai nostri margari, li ha accompagnati in questi anni come fossero parte della sua famiglia. Bastavano poche parole di un agricoltore perché Guido sapesse già quale soluzione proporre. Ha consigliato tutti con la saggezza e la premura di un padre".