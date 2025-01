La comunità agricola biellese è in lutto, il ricordo per Guido Ramella Levrin: aveva 62 anni

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo una lunga malattia si è spento a soli 62 anni Guido Ramella Levrin. Lascia nel dolore tutta la comunità agricola biellese. Conosciuto da tutti in quanto, per più di 30 anni, ha lavorato presso la Confederazione Italiana Agricoltori CIA Biella. Il suo, non è stato solo un lavoro, ma una passione, addirittura una vera e propria ragione di vita, la sua vita. Vicino ai nostri amati margari, li ha accompagnati in questi anni considerando le loro aziende, come fossero sue...bastavano poche parole di un agricoltore che Guido sapeva già che soluzione dare, ha sempre consigliato tutti come farebbe un padre, il buon padre di famiglia.

In ufficio sempre sorridente, disponibile, con la battuta sempre pronta e soprattutto molto competente; persona umile, mai in cattedra con i colleghi, ma al loro fianco consigliando e spiegando come fare. Lascia un vuoto enorme, tutti ne sentiremo la mancanza, ma sarà nostro dovere continuare a lavorare, seguendo il suo esempio.

Guido ha fatto tanto per tutti noi e il nostro rammarico è che purtroppo non abbiamo potuto aiutarlo in questa lunga malattia, se non standogli vicino, ma ci è sembrato poco. La vita è in debito con lui. Tutta la comunità agricola e la Cia si è stretta attorno alla famiglia, la moglie Piera, i figli Cristina, Elena e Davide, facendole tornare l'affetto che in questi lunghi anni abbiamo ricevuto da Guido.

Possiamo solo pubblicamente dire: Guido ti vogliamo tanto bene. Ora che sei diventato una splendida stella, brilla più che puoi e aiutaci da lassù. Un bacio grande”.