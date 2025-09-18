A Biella una panchina lilla realizzata dal Kiwanis Club Biella Victimula Pagus FOTO

Mercoledì 17 settembre 2025 il Kiwanis Club Biella Victimula Pagus ha inaugurato in Piazza Martiri a Biella la panchina lilla ,indicata come Service nazionale dal Governatore del Distretto in quest’anno sociale Stefano Farese per la sensibilizzazione e l’ aiuto per i Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione ,purtroppo estremamente diffusi anche nelle fasce più giovani della popolazione. Il colore lilla si rifà al colore scelto per la Giornata internazionale del fiocchetto lilla che si celebra il 15 marzo e che ,come ha ricordato la Presidente del Club Orietta Merlin, nasce dall’unione di due colori : il blu, simbolo di calma, ed il rosso,simbolo di energia e passione .un dualismo che rappresenta la complessità e la conflittualità dei Disturbi dell’Alimentazione.

Presente l’assessore ai Servizi demografici, salute e benessere Dott. Domenico Gallello, che ha da subito appoggiato il progetto presentandolo all’Amministrazione ed ottenendo la Delibera per la realizzazione. Nel suo intervento il Dott. Gallello ha sottolineato l’importanza di questo simbolo in città ,conoscendo, a maggior ragione in quanto Medico, la gravità di questi disturbi e sottolineando il purtroppo crescente disagio tra i giovani. Ha pertanto ringraziato il Kiwanis per l’attività ,come Club Service ,sul territorio biellese.

A togliere il telo e ad inaugurare ufficialmente la panchina ,tra gli applausi ,i nostri bimbi presenti ,Gregorio e Alessandro Achille. Il Canonico Massimo Minola ha benedetto la panchina e con toccanti parole ,ha ricordato che la benedizione non è stata rivolta all’oggetto, al simbolo ,ma a quanti da questo potranno trarre aiuto. Un pensiero confortante che ,a maggior ragione, è di ulteriore stimolo.

Il Governatore del Distretto Italia -San Marino Stefano Farese ha poi concluso la Cerimonia ricordando che sulla panchina è stata apposta una targa con il numero verde a cui rivolgersi per ricevere aiuto ed ha evidenziato, con soddisfazione che in Italia ,grazie a questo Service Nazionale ,sono state realizzate molte panchine lilla nelle città sede di Club Kiwanis, sono stati fatti Convegni sull’argomento ed è stata realizzata anche una raccolta fondi per l’acquisto di strumentazione medica donata ad alcuni Ospedali.

Presenti alla Cerimonia anche Adriana Dirutigliano Luogotenente Governatore della Divisione Lazio-Campania ,Federico Motto Luogotenente Governatore incoming della Divisione Piemonte 18 Viribus unitis ed il Past Luogotenente Domenico Lamantia nonché numerosi soci e simpatizzanti.