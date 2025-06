A Biella una panchina lilla contro i disturbi alimentari

Biella scende in campo per la prevenzione dei disturbi alimentari come anoressia e bulimia. In città troverà infatti spazio una panchina lilla, in Piazza Martiri della Libertà. Obiettivo: far conoscere le problematiche in merito ai disturbi del comportamento alimentare.

La richiesta è stata avanzata al Comune dall’Associazione KIWANIS VICTIMULA PAGUS BIELLA nell'ambito del progetto “SALUTE MENTALE- DISTURBI ALIMENTARI – ANORESSIA E BULIMIA”, che prevede la tinteggiatura di color lilla di una panchina ubicata sul nostro territorio cittadino in luogo di passaggio di numerose persone e l’apposizione su di essa di una targa con testo di carattere informativo, tra cui il numero verde di riferimento.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che in Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare e dopo la pandemia si è registrato un aumento dei casi pari al 40%. Ed è interesse dell’Amministrazione Comunale di Biella sostenere ed incentivare le attività sociali e culturali che si realizzano in favore della cittadinanza, anche al fine di far conoscere le problematiche in merito ai disturbi del comportamento alimentare.

In particolare, l’Associazione KIWANIS VICTIMULA PAGUS BIELLA si impegna a tinteggiare la panchina e ad occuparsi della futura manutenzione della stessa.