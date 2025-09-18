Problemi alla circolazione ferroviaria nel Piemonte dal pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, per l'investimento di una persona tra Bianzè e Santhià. I treni regionali devono perciò fare i conti con ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Alle ore 16.30 la circolazione risulta ancora sospesa a seguito di quanto accaduto nel primo pomeriggio. Disagi anche per i pendolari biellesi.
Persona investita tra Bianzè e Santhià, disagi alla circolazione in Piemonte
