CRONACA | 18 settembre 2025, 17:16

Persona investita tra Bianzè e Santhià, disagi alla circolazione in Piemonte

I treni regionali devono fare i conti con ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni: problemi per i viaggiatori biellesi.

Problemi alla circolazione ferroviaria nel Piemonte dal pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, per l'investimento di una persona tra Bianzè e Santhià. I treni regionali devono perciò fare i conti con ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Alle ore 16.30 la circolazione risulta ancora sospesa a seguito di quanto accaduto nel primo pomeriggio. Disagi anche per i pendolari biellesi. 

Dalla redazione di Torino

