A Gifflenga l’ASD Velo Club 13 celebra i primi 10 anni di attività

Martedì 16 settembre, nei locali del Municipio di Gifflenga, l’ASD Velo Club 13 ha celebrato con orgoglio e partecipazione il decennale della firma dell’atto costitutivo.

Alla serata hanno preso parte il sindaco Elisa Pollero, il presidente dell’Associazione Davide Destefanis, insieme ai soci e ai membri del direttivo. Con emozione sono stati ricordati i momenti più significativi di questi dieci anni di attività, ripercorrendo i valori sportivi ed etici che hanno guidato il cammino dell’ASD e ringraziando atleti, sostenitori e sponsor che hanno creduto nel progetto.

Il Velo Club 13 porta avanti il proprio impegno ispirandosi al motto “meglio primi, ma piuttosto ultimi”, simboleggiato dai colori del ciclismo: il rosa di chi conquista il Giro d’Italia e la maglia nera che un tempo premiava l’ultimo classificato. Una similitudine che ben rappresenta lo spirito dell’associazione, capace di coniugare la ricerca del risultato agonistico con il principio fondante del ciclismo inteso come attività di benessere, socializzazione e crescita condivisa.

Profondamente legata a Gifflenga, la realtà sportiva ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al primo cittadino per la costante disponibilità e vicinanza e al presidente per l’impegno e la passione che continuano a porre solide basi per un futuro di nuove sfide e traguardi.