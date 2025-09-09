Mense scolastiche a Biella, l'assessore Caldesi risponde alla CGIL

L’Assessore (con la “e”) Caldesi apprende con sorpresa che la Camera del Lavoro e la FLC CGIL di Biella hanno appreso con sorpresa della lettera inviata alle scuole della Città in relazione al Servizio delle Mense!

Ma, soprattutto, l’Assessore (sempre con la “e”) Caldesi è sorpresa per le corbellerie dalle medesime affermate!

A beneficio dei lettori l’Assessore (ostinatamente con la “e”) Caldesi puntualizza dunque quanto segue:

non si sta trattando di bambini appartenenti a nuclei fragili per i quali sono previste specifiche misure di sostegno che vanno dalle agevolazioni fino all’esenzione;

non si sta neppure trattando dei nuclei “morosi” per i quali non è richiesto a nessuno di vestire i panni dei gendarmi o degli esattori essendo il Comune a farsi carico del recupero del dovuto; la famigerata nota inviata alle scuole al secondo capoverso lo specifica;

non si sta quindi escludendo nessuno - tantomeno le famiglie in difficoltà - si stanno semmai richiamando quanti hanno trascurato di versare le quote di loro spettanza, ammontanti nel solo ultimo anno alla non trascurabile somma di € 70.361,38;

non si tratta per il personale delle scuole di sostituirsi al Comune ma più banalmente di collaborare con il Comune;

non si tratta di dotarsi di mezzi per distinguere tra chi è in grado di pagare il servizio mensa e chi no, si tratta di ristabilire un principio di equità e far pagare chi ha la possibilità di farlo.

Non credo vada commentata l’affermazione che il Comune mette in banca i risparmi e non aiuta chi ha bisogno; è risibile immaginare che ci sia qualcuno che davvero lo creda e parrebbe pure offensivo per l’intelligenza del lettore dare un chiarimento.

Credo invece possa essere l’occasione per informare i rappresentanti sindacali che gli schemi ai quali sono legati, che vorrebbero una distinzione di censo tra centro e periferia, sono antiquati e figli di un’ideologia ormai (fortunatamente) superata.