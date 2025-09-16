Biella, Consiglio Comunale straordinario il 23 settembre: bilancio, trasporti e mozioni in agenda

Il Consiglio Comunale di Biella torna a riunirsi in seduta straordinaria martedì 23 settembre, alle ore 14.30, nella sala consiliare di Palazzo Oropa.

Come da consuetudine, la seduta si aprirà con lo spazio dedicato alle interrogazioni, per poi entrare nel vivo con una serie di punti all’ordine del giorno che toccano diversi aspetti della vita amministrativa e politica cittadina.

Al centro dei lavori ci sarà il capitolo bilancio, con l’approvazione del consolidato 2024 e della relazione sulla gestione. Sempre in questo ambito, l’aula sarà chiamata a nominare il nuovo Collegio dei Revisori, che resterà in carica dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2028, stabilendone anche il compenso.

Un altro passaggio significativo riguarda la società ATAP S.p.A., l’azienda di trasporti pubblici delle province di Biella e Vercelli, per la quale verranno approvate alcune modifiche statutarie. Spazio anche al tema della scuola, con l’approvazione del regolamento della Commissione Mensa scolastica.

Non mancherà la discussione sulle variazioni al bilancio 2025-2027, comprensive di variazione di cassa e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, con riferimento al piano triennale di acquisizione di beni e servizi.

A chiudere i lavori ci saranno tre mozioni di carattere più politico: la prima riguarda la modifica del regolamento per i dehors, la seconda i collegamenti ferroviari biellesi, mentre la terza è una mozione per Gaza, tema di respiro internazionale che approderà tra i banchi del consiglio.